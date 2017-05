Breedijk over moeilijke periode: 'Geprobeerd vooruit te denken'

Twintig maanden was Daniël Breedijk er uit met knie- en kruisbandklachten. Begin april maakte hij zijn rentree in de beloftenploeg en vorige week tekende de verdediger een nieuw contract op het Kasteel. "Daar ben ik blij mee. Ik heb een moeilijke periode achter de rug."

Anderhalf jaar was Breedijk bezig om weer terug te keren, topfit op het veld. "Dan vind je veel steun van mensen direct om je heen en waarmee je dagelijks werkt. Ik heb een goed team om mij heen gehad, heb intensief met die mensen samengewerkt. Dat creëert een band en daar haal je steun vandaan."



De fysieke strijd was niet het zwaarste voor Breedijk. "Ik ben het gewend om hard te trainen. Het mentale aspect was het zwaarst. Zeker na de tweede keer, toen ik hersteld was en het bij de eerste wedstrijd direct fout ging. Je wordt uit de groep gerukt en dan moet je een eenzaam traject in gaan. Natuurlijk spreek je de jongens wel, maar het is een ander gevoel."

Ook Roland Bergkamp zat in een lang revalidatietraject dit jaar. "Wij hebben goed samengewerkt, veel gepraat. Dat helpt wel. Met mensen in dezelfde situatie," aldus Breedijk, die lange tijd in onzekerheid verkeerde over zijn toekomst. "Dat was mentaal ook zwaar. Het was een onzekere periode. Maar ik heb geprobeerd vooruit te denken, dat ik weer in het stadion was en belangrijk kon zijn. Dat heeft geholpen."

"Ik ben blij dat ik een nieuw contract heb getekend, maar ik heb ook wat bij de club laten zien. Ze weten wat ze aan mij hebben." Breedijk ontving onlangs de Support Casper Comeback Award. "Speciaal. Prijs waarvoor je liever niet genomineerd wil worden, maar het is een mooi initiatief van Casper van Eijck. Uiteindelijk sta je als geblesseerde speler in de schaduw, niemand hoort of ziet wat van je, dan is zo'n award wel een mooie waardering."