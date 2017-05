Leraar maakt YouTube-filmpje om met leerlingen naar Auschwitz te kunnen

Voormalig concentratiekamp Auschwitz

Middelbare school De Palmentuin in Rotterdam wil voor een studiereis naar Auschwitz. Helaas is daar niet genoeg geld voor. Dus bedacht vmbo-docent Hermen Blok een ludieke actie: een auto verkopen. Maar dan moet hij die wel eerst verdienen. Via YouTube.

"Als je genoeg kijkers of 'views' hebt op YouTube, dan kun je daarmee een auto aanschaffen. Als dat lukt dan verkoop ik de auto, en dan gebruiken we dat geld voor de studiereis", zegt de docent mens en maatschappij. De school heeft meer dan 550.000 views nodig om de auto te kunnen kopen. De teller loopt al snel op. Volgens Blok is de reis van Auschwitz belangrijk voor de leerlingen. "Volgend jaar krijgen zij les over de Tweede Wereldoorlog. Ik denk als ze ergens zijn en dingen kunnen zien en beleven, dan is dat een ervaring die zij nooit meer zullen vergeten." https://youtu.be/xGestHCzICg