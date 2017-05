Hulpverleners hebben bij het strandje langs de Buiten de Waterpoort in Gorinchem een vermiste zwemmer boven water gehaald.

De 27-jarige man is op de kant gereanimeerd en daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij er aan toe is.

Er is ruim een half uur naar de man gezocht. Daarvoor werd het scheepvaartverkeer bij Gorinchem stilgelegd.