Extra geld voor kinderen uit arme gezinnen in Rotterdam-Zuid

Drie basisscholen in Rotterdam krijgen van de ABN-AMRO Foundation extra geld voor kinderen uit arme gezinnen. Vaak hebben deze ouders geen geld voor bijvoorbeeld de aanschaf van een computer of bijles.

Initiatiefnemer achter dit hele plan is Harrie Postma. Hij richtte het Jeugdeducatiefonds op. Met de hulp van instellingen en particulieren ging hij eerder al aan de slag in Amsterdam en Leeuwarden.

Postma: “Hierdoor kan een aantal van hen nu huiswerkondersteuning krijgen of toch mee op schoolreis. Dat is namelijk niet voor iedereen zomaar weggelegd. Armoede kan ertoe leiden dat er stress en zorgen in het gezin en dat er daardoor te weinig aandacht voor school is. Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding dan wat het kind eigenlijk aan kan”.

De ABN AMRO Foundation stelt nu ook geld beschikbaar en daardoor kan er worden uitgebreid met scholen in Rotterdam. Een van hen is de openbare basisschool De Kameleon uit Rotterdam-Zuid. Van de 485 leerlingen heeft zeker 80 procent te weinig geld voor alles wat nodig is op de basisschool.