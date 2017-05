Gio gehuldigd in woonplaats Krimpen

Giovanni van Bronckhorst met de kampioensschaal

Giovanni van Bronckhorst is in zijn eigen woonplaats Krimpen aan den IJssel in het zonnetje gezet voor zijn rol in het kampioenschap van Feyenoord. Op de huldiging van de trainer van de landskampioen kwamen zo'n 3000 supporters af.

Van Bronckhorst kreeg naast de waardering van de fans ook een onderscheiding van de Gemeente en een eigen trapveldje naar zich vernoemd. Op de huldiging waren minder mensen afgekomen dan aanvankelijk werd verwacht. De politie had rond het gemeentehuis plaatsgemaakt voor 10.000 mensen.