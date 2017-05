Etappe 1 – Van Ouddorp naar Herkingen

Dwars door Rijnmond

In aflevering één van het derde seizoen van het pijnlijke televisie-epos Dwars Door Rijnmond, bestijgen verslaggevers Frank en Dirk voor het eerst hun tandem. Vertrekpunt is Ouddorp. Na de eerste kennismaking met het duo-fietsen stippelen ze een route uit over Goeree-Overflakkee, waarna de reis echt van start gaat.