'Forse stijging van geweld in openbaar vervoer'

Reizigers lijken vaker in aanraking te komen met geweld en bedreigingen in het openbaar vervoer. De politie registreerde vorig jaar 76 geweldsdelicten rond onder meer de bussen, treinen, metro's en stations in de regio Rotterdam.

Het aantal meldingen van geweld in het regionale openbaar is daarmee fors toegenomen. Volgens de politiecijfers ging het in 2014 nog 59 keer mis rond Rotterdam. Het aantal gewelddadige voorvallen groeide in een jaar tijd dus met bijna 29 procent.

De regio is qua OV-geweld bovendien koploper in Nederland, waar vorig jaar in totaal 390 incidenten werden gemeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedreiging, mishandeling of aanranding. Ter vergelijking: rond Amsterdam ging het in 2015 om 46 delicten.

Roken in de trein

De slachtoffers van het geweld zijn vaak andere reizigers of medewerkers van vervoersbedrijven. Zo sloeg een man vorige week in Dordrecht om zich heen nadat hij was betrapt op roken in de trein . Een Arriva-medewerkster en een agent kregen klappen.

Het geweld loopt soms compleet uit de hand. Zo raakte een Rotterdammer eerder levensgevaarlijk gewond toen hij een man op station Laan van NOI aansprak op zijn gedrag. Daarop werd hij geschopt en geslagen door een groep van vier mannen.

Poortjes



Vervoersbedrijven nemen regelmatig maatregelen om agressievelingen en zwartrijders de voet dwars te zetten. Zo sloot de NS de toegangspoortjes op meerdere stations, waaronder Rotterdam Centraal. Met effect, zo bleek eerder

Toch kan het geweld niet volledig worden uitgebannen met dergelijke maatregelen. Uit de landelijke cijfers blijkt dat een groot deel van het geweld zich niet afspeelt in treinen, maar op stations en bij bus- en tramhaltes.