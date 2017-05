Lucky Fonz III 'Superlekker' in Live uit Lloyd

Lucky Fonz III

Dit voorjaar gaat liedjesmaker Lucky Fonz III de theaters in met een nieuwe one-man-show getiteld ‘Superlekker’. Een bevlogen verhaal over het leven, de liefde, de buitenwereld, de binnenwereld en de verbanden daartussen. Nieuwe liedjes volop in 'Superlekker'. In 2014 oogstte Lucky Fonz III succes met zijn theatershow ‘Neurose, geur & maneschijn’, dat door pers en publiek geroemd werd om de unieke combinatie van muzikaliteit, humor en ontroering: ‘subtiel, geestig en met raffinement’. Een aantal liedjes uit die show vonden hun weg naar het laatste Lucky album ‘In je Nakie’, dat begin 2016 verscheen. ‘Superlekker’ is een volledig nieuw avondvullend programma; deels theater, deels muziek en deels cabaret. Met veel nieuwe liedjes die weer op een toekomstig album zullen verschijnen. De prettig dwarse Otto Wichers, want dat is Lucky's echte naam, doet het precies andersom als de meeste artiesten; eerst touren met nieuwe songs en dan pas persen die plaat.



In Live uit Lloyd vertelt Lucky Fonz III over zijn nieuwste show en speelt kakelverse songs daaruit, maar ook twee stukken van ' In je Nakie ', alweer het zesde album van misschien wel Neerlandse puurste troubadour. De try-out in Walhalla in Rotterdam is vrijdag 20 januari al uitverkocht, evenals zaterdag de 21e in Gorkum, maar op 7 april komt hij terug naar Katendrecht. In de tussentijd knipt en scheert Lucky Fonz het hele land en is hij 25 maart bijvoorbeeld ook nog in Maassluis. Inverteltover zijn nieuwste show en speelt kakelverse songs daaruit, maar ook twee stukken van '', alweer het zesde album van misschien wel Neerlandse puurste troubadour. De try-out inin Rotterdam is vrijdag 20 januari al uitverkocht, evenals zaterdag de 21e in Gorkum, maar op 7 april komt hij terug naar Katendrecht. In de tussentijd knipt en scheerthet hele land en is hij 25 maart bijvoorbeeld ook nog in Maassluis. Half februari weten we trouwens of Lucky Fonx III de Edison Popprijs heeft gewonnen in de categorie Alternatief. Superleuk... deheeft gewonnen in de categorie Alternatief. Website

