Gewapende man overvalt Domino's Pizza in Rotterdam-Schiebroek

Op de Peppelweg in Rotterdam-Schiebroek is maandagavond een filiaal van Domino's Pizza overvallen. Een man met een vuurwapen bedreigde het personeel en ging er met de inhoud van de kassa vandoor.

Hij vluchtte in de richting van de Kastanjesingel. Een tijdlang hing er een politiehelikopter in de lucht om naar de man te zoeken, maar dat toestel was later nodig op een andere plek. Er was een steekpartij in Zoetermeer.