"Ze gooien alles op straat en daardoor komen de ratten"

Een rattenval Rattenhollen in de dijk Een poster voor het raam van Silvia

Ze wordt er gek van en is bang voor ze. De 55-jarige Silvia Rijsdijk uit de Afrikaanderwijk is de rattenplaag in haar buurt meer dan zat. De afgelopen jaren zijn er in de Joubertstraat alleen maar meer ratten bijgekomen, ondanks dat de gemeente zegt er iets aan te doen.

Zo werden er rattenvallen neergezet in de buurt maar dat lost niet veel op volgens Silvia. "Het probleem is dat de buurtbewoners hun etensresten op straat dumpen. Sommigen omdat ze vanwege hun geloof niets mogen weggooien, anderen omdat ze de vogeltjes willen voeren." Het resultaat is dat alles op staat wordt gegooid. Brood, avondeten, fruit- en groente afval. Ondanks dat Silvia verschillende buren heeft gevraagd om het niet meer te doen gebeurt het toch. Volgens haar is er maar één oplossing. Meer en vaker handhaven en de buurtbewoners vanuit de gemeente aanspreken op hun gedrag. De gemeente gaat dat deze week doen in de Beverwaard.