Sliedrecht Sport ingeschreven voor Champions League

De dames van Sliedrecht Sport hebben zich ingeschreven voor de voorronde van de Champions League. De volleybalsters werden dit jaar landskampioen en plaatste zich op die manier voor de Europese topcompetitie.

Het is voor Sliedrecht Sport de eerste keer dat het uitkomt op het hoogste Europese volleybaltoernooi. TVC Amstelveen was in 2008 de laatste Nederlandse club dat deelnam aan de Champions League. Wegens financiële redenen konden de Nederlandse clubs het vaak niet opbrengen om aan deze competitie mee te doen.

Het nieuwe onderkomen van de Sliedrechters voldoet aan alle eisen van de internationale volleybalbond. De loting is op woensdag 14 juni in Luxemburg.