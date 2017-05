Scholieren maken toeristische apps voor Dordt

Leerlingen van het Dalton Lyceum uit Barendrecht hebben apps gemaakt voor toeristen, die de Dordtse binnenstad bezoeken. Het gaat om een klas van het zogeheten Technasium.

De applicaties kunnen gratis gedownload worden op de mobiele telefoon. De gebruiker wordt daarmee langs Dordtse bezienswaardigheden geleid. Er zijn verschillende apps, voor wandelaars en fietsers met diverse afstanden.

De leerlingen die de beste apps maakten mochten ze vanmorgen presenteren in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Ze werden symbolisch overhandigd aan wethouder Piet Sleeking.

"We hebben deskundigen onlangs gevraagd om eens te kijken hoe we onze binnenstad beter kunnen promoten en daar kwam uit, dat we meer gebruik moeten maken van data en informatietechnologie", zegt Sleeking.

De wethouder is dan ook blij met de applicaties. Net als directeur Tijs van Ruiten van het museum: "Voor het maken van de apps legden wij de link met deze school. En alle apps hebben het museum als vertrekpunt.",

Dat laatste is niet toevallig: "Veel bezoekers wandelen van het station naar ons museum en vragen na afloop steevast hoe ze naar de binnenstad kunnen komen. Er staat zelfs geen bordje hier.", weet Van Ruiten.

De leerlingen vonden het een moeilijke, maar leuke klus. "We maakten niet alleen apps, waarbij je op de telefoon de route en toelichting krijgt, maar ook apps die je pratend rondleiden, Doe je gewoon een oortje in."

Het probleem, dat niet elke bezitter van een smartphone met 'oortjes' op pad is, lost hij ter plekke op: "dan kan het onderwijsmuseum ze toch aanbieden?". Van Ruiten knikt: "Goed idee."