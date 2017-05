Banenmarkt voor jongeren in Rotterdam-Noord

Om de jeugdwerkloosheid bij de horens te vatten, organiseerde welzijnsorganisatie Noorderbreedte een banenmarkt, speciaal voor jongeren uit Rotterdam-Noord.

Drijvende kracht achter de banenmarkt is jongerenwerker Said Bouzian. "Ik spreek veel jongeren en je komt er dan snel achter dat ze een dagritme missen: geen opleiding, geen werk. Veel jongeren voelen een drempel bij het solliciteren, dus we dachten: we halen de bedrijven naar hier, zodat de jongeren rechtstreeks kunnen kennismaken."

Een van de aanwezigen jongeren erkent de drempel: "Ik kan nu meteen kennismaken met die bedrijven en dan weet je hoe ze in elkaar zitten. Als je alleen een brief schrijft, weet je niet precies wat voor bedrijf het is en is het moeilijk een goede toon te vinden voor je brief."