Van Persie schiet Fenerbahçe Europa in

Robin van Persie heeft maandagavond een belangrijk aandeel gehad in de uitzege van Fenerbahçe tegen Gençlerbirligi (1-2). De Rotterdammer maakte voor de ploeg van toekomstig bondscoach Dick Advocaat beide treffers.

Vlak na rust kopte Van Persie een voorzet van Jeremain Lens binnen en een kwartier voor tijd benutte hij een strafschop. Door deze zege is de Turkse topclub verzekerd van de vierde plaats die recht geeft op deelname aan de tweede voorronde van de Europa League.

Fenerbahçe staat momenteel derde in de competitie en heeft twee punten voorsprong op nummer vier Galatasaray. Mocht Fenerbahçe derde blijven, dan stroomt het in de derde voorronde in.