Lee Towers krijgt Edison Oeuvreprijs

Lee Towers krijgt een Edison Oeuvreprijs. De stichting achter de Edisons zegt dat de 71-jarige Lee Towers de prijs verdient voor zijn lange carrière en buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek.

Ridderkerker Lee Towers brak in 1975 door in het televisieprogramma van Willem Duys en stond bekend als de ‘zingende kraanmachinist’.

Hij nam 46 albums op en scoorde hits als 'It’s Raining In My Heart', 'Run To Me' met Anita Meijer, en het onverwoestbare 'You’ll Never Walk Alone'. Die klassieker zong hij vorige week nog op de Coolsingel tijdens de huldiging van landskampioen Feyenoord.

Towers trad ruim vijftig keer op in Ahoy, de Rotterdamse zaal die hij in 1984 als eerste Nederlandse artiest had uitverkocht.

De Edison Oeuvreprijs wordt eind volgende maand uitgereikt in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.