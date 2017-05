Uitslaande brand op schip in Maassluis

Foto: Raymond Bakker Foto: Twitter @Vikingfields Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Op scheepswerf De Haas in Maassluis is dinsdagochtend brand uitgebroken op een schip. Het jacht van 20 meter staat volledig in brand, en gaat gepaard met een dikke zwarte rook. Direct omwonenden van de Govert van Wijnkade is geadviseerd ramen en deuren voorlopig dicht te houden.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.