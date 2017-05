Stadhuis Rotterdam hangt vlag halfstok voor slachtoffers Manchester

De gemeente Rotterdam heeft op het stadhuis de Britse vlag halfstok gehangen. Het gemeentebestuur wil zo zijn medeleven betuigen met de slachtoffers van de zelfmoordaanslag maandagavond in Manchester.

Zeker 22 mensen zijn om het leven gekomen en 59 mensen zijn gewond geraakt toen een bom ontplofte bij de ingang van de Manchester Arena. Het optreden van Ariana Grande was net afgelopen en veel mensen waren alvast op weg naar de uitgang. Ook stonden bij de ingang veel ouders hun kinderen op te wachten.

De aanslag in Manchester is nog niet opgeëist, maar aanhangers van terreurorganisatie IS hebben op Twitter de aanslag toegejuicht.

Concertorganisator Mojo bekijkt of concerten in Nederland nog beter moeten worden beveiligd.

Na de aanslag op de Parijse concertzaal Bataclan nam Mojo in november 2015 al extra veiligheidsmaatregelen. Zo kwamen er meer ingangscontroles. Die extra beveiliging heeft geen invloed gehad op de prijzen van concertkaartjes.