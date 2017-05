Verbod lozing GenX van de baan

Een direct verbod op de lozing van de stof GenX, door Chemours in Dordrecht, is van de baan. De motie die daarvoor in de Tweede Kamer werd ingediend door GroenLinks en de Partij voor de Dieren is ingetrokken.

De kans dat de motie een meerderheid haalde was klein. De partijen hebben wel een nieuwe motie ingediend. Daarin wordt de Provincie Zuid-Holland opgeroepen om uitstoot van de stof te verbieden.

Provinciaal gedeputeerde Floor Vermeulen en staatssecretaris Sharon Dijksma lieten eerder al weten dat een verbod juridisch onmogelijk is. Het bedrijf zou zo'n verbod bij de rechter met succes aan kunnen vechten.

De Tweede Kamer stemt vanmiddag over de gewijzigde motie. De Kamer is ongerust over de gevolgen van GenX voor gezondheid en milieu, en met name het drinkwater.

GenX is eigenlijk een techniek die stoffen uitstoot waarvan onbekend is wat de gevolgen zijn voor mens en milieu, zeker op langere termijn. Daarnaar wordt al wel internationaal onderzoek gedaan.

In een debat vroegen Kamerleden vorige week aan Dijksma een moratorium in te stellen op de stof tot de uitkomsten van dat onderzoek bekend zijn. Die worden in 2018 verwacht.

Via de nieuwe motie vragen de Kamerleden Kröger (GL) en Arissen (PvdD) nu om te onderzoeken of dat kan. Ook roepen ze Dijksma op om de Provincie, die over de vergunning gaat, toch te bewegen tot een verbod.