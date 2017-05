PPG houdt alle opties omtrent AkzoNobel open

Topman Michael McGarry van het Amerikaanse verfbedrijf PPG Industries houdt alle opties open omtrent de overname van branchegenoot AkzoNobel. Volgens hem steunt geen enkele aandeelhouder van Akzo de zelfstandige strategie die het Nederlandse bedrijf onlangs presenteerde.

McGarry sprak dinsdag tijdens een persbijeenkomst in Amsterdam. Hij benadrukte dat hij in zijn tijd als baas van PPG nooit eerder zoveel vijandigheid tussen bedrijf en aandeelhouders heeft geconstateerd als maandag bij de zitting bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

De topman zei eerst de uitspraak van de Ondernemingskamer af te wachten alvorens vervolgstappen te zetten. Maar hij benadrukte wel dat PPG nog altijd geïnteresseerd blijft in een overname. Verder zei hij dat het in de strijd om Akzo ,,al lang niet meer" om waarde voor aandeelhouders gaat.

De topman zei bereid te zijn om te praten over voorwaarden op het gebied van personeel of duurzaamheid. McGarry erkende dat Akzo op dit moment het meest duurzame bedrijf in de sector is, maar dat PPG een ,,goede tweede" is.

Als risico's voor een vijandig bod noemde McGarry onder meer het geld dat moet worden uitgegeven om aandeelhouders te overtuigen. Wel voegde hij daaraan toe dat financiële middelen geen rol spelen in de eventuele overname van Akzo. Verder betekent vijandig gaan dat PPG met de Europese mededingingsautoriteiten om tafel moet.

De risico's voor Akzo zijn volgens McGarry echter groter. Bij een vijandige poging is er geen sprake meer van een break-up fee mocht de overname onverhoopt niet lukken. Ook zullen er dan mogelijk geen regelingen voor personeel zijn. Toch blijft PPG er bij dat het er het liefst samen met het bestuur van Akzo wil uitkomen.

McGarry zei verder dat het bedrijf niet ,,ten einde raad" is mocht een eventuele overeenkomst enige tijd op zich laten wachten. Daarbij werden onzekere factoren als de huidige dollarkoers, de politieke richting waar de Amerikaanse president Donald Trump voor staat of mogelijke deals die Akzo zal doen genoemd.

Een eventuele regeling waarbij Nederlandse bedrijven een jaar bedenktijd krijgen, waar ook in politiek Den Haag over wordt gesproken, zal volgens McGarry geen verschil maken voor Akzo. Hij zei dat het voor de branchegenoot vooral zaak is om de marges op te voeren.