Pär Hansson weg bij Feyenoord

Pär Hansson

Pär Hansson vertrekt bij Feyenoord. Het aflopende contract van de doelman wordt niet verlengd. De Zweed was clubloos toen de landskampioen hem oppikte in januari 2016. Volgens de doelman zijn er verschillende Zweedse clubs geïnteresseerd in zijn diensten.

Hansson kwam tot twee optredens in het shirt van Feyenoord. Erg succesvol waren zijn wedstrijden niet. Hij keepte in de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal (1-0 voor PSV) en tijdens de nederlaag tegen Go Ahead Eagles (1-0) in de Eredivisie. De 30-jarige doelman werd aangetrokken als tweede keeper achter Kenneth Vermeer. Feyenoord was in acute nood voor een stand-in nadat de toenmalige back-up Warner Hahn geblesseerd raakte.