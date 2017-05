Hogere koersen op beurzen Europa

De aandelenmarkten in Europa gingen dinsdag omhoog. De terreuraanslag in het Britse Manchester, waarbij 22 doden vielen, zorgde niet voor veel onrust onder beleggers. Er kwamen wat positieve macro-economische cijfers uit Europa die het sentiment ondersteunden.

De Amsterdamse AEX-index stond tegen het middaguur iets hoger op 528,02 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 792,05 punten. In Londen klom de beurs 0,1 procent. Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent.

In de AEX was telecomconcern Altice de grootste winnaar met een plus van 1,8 procent. Aegon was met afstand de sterkste daler met een min van 4,6 procent. Maandag steeg de verzekeraar nog sterk na bekendmaking van een verkoop van Amerikaanse activiteiten.

AkzoNobel ging 0,8 procent omhoog bij de hoofdfondsen. De topman van de Amerikaanse belager PPG liet dinsdag op een persbijeenkomst weten nog steeds geïnteresseerd te zijn in een overname van het verf- en chemiebedrijf. Daarbij houdt PPG alle opties open.

Bij de kleinere fondsen toonde stamcelbedrijf Esperite een buitengewoon grillig koersverloop na publicatie van jaarcijfers. Esperite verloor kort na de openingsbel ruim een vijfde van zijn beurswaarde, maar later ging het aandeel 9 procent omhoog. Het bedrijf opende, na enkele keren uitstel, de boeken over 2016. Daarbij erkende het management dat Esperite niet genoeg in kas heeft om zijn toekomstplannen uit te voeren.

Op de beurs in Helsinki stond Nokia fors in de plus. Het nieuws dat het bedrijf een geschil over patentschendingen met het Amerikaanse Apple heeft bijgelegd, werd door beleggers positief ontvangen. Het aandeel Nokia won 7,4 procent aan waarde.

Marktonderzoeker Markit liet weten dat de industrie in de eurozone in mei sterker is gegroeid. Vooral in de Duitse industrie gaan de zaken goed. Daarnaast meldde onderzoeksinstituut Ifo dat het ondernemersvertrouwen in Duitsland verder is toegenomen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 50,70 dollar per vat. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper en kostte 53,37 dollar per vat. De euro was 1,1257 dollar waard, tegen 1,1230 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.