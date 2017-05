Exclusief op Voorne-Putten: Slagveld 15, Brielle

Dit prachtig gerestaureerde en keurig onderhouden monumentale pand is gelegen in het Centrum van Brielle. Het pand is thans in gebruik als kantoor met appartement op de bovenste verdieping echter de gemeente heeft al aangegeven voor volledige bewoning toestemming te kunnen geven.

Het pand is heerlijk ruim opgezet en door de huidige kantoorfunctie voorzien van allerlei extra's, zoals een uitgebreide airconditioningsunit, zeer uitgebreide elektrische installatie en mooi weggewerkte radiatoren. Koopsom: €1.000.000,- k.k. Bekijk de volledige informatie over dit pand via de volgende link: https://www.qmakelaars.nl/object/slagveld-15-brielle-1287

***** Ingezonden mededeling *****