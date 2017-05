Botlekbrug voor 88ste keer in storing

De Nieuwe Botlekbrug heeft in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw in storing gestaan. Er waren problemen met het remsysteem van de brug.

De storing begon op maandagavond rond 23.00 uur. Om 03.00 uur hadden monteurs de remmen weer op orde. Al die tijd waren de toegangswegen naar de Botlekbrug dicht. Ook het scheepvaartverkeer had last van de storing.

Het was de 88ste keer dat er problemen waren met de Nieuwe Botlekbrug sinds de opening in juli 2015. Op maandagochtend was er ook al een storing aan de remmen van de brug. Toen zat het probleem in een defecte sensor.