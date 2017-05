Roland Bergkamp weg bij Sparta

Roland Bergkamp verlaat Sparta. Het aflopende contract van de spits wordt niet verlengd. De 26-jarige speelde 33 wedstrijden in het rood-witte shirt.

Bergkamp kwam in de zomer van 2015 over van FC Emmen. In zijn eerste seizoen speelde de Amstelvener 31 wedstrijden en vond zes keer het net. In de voorbereiding van dit seizoen raakte de aanvaller geblesseerd aan zijn knie. Hierdoor kwam hij maar twee keer in actie.

De achterneef van Dennis Bergkamp debuteerde in het betaalde voetbal bij Excelsior. Vervolgens speelde hij bij Brighton & Hove Albion, Rochdale FC, VVV Venlo en FC Emmen.