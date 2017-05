Gio: "Van Persie zou zeker bij Feyenoord passen"

Giovanni van Bronckhorst denkt dat Robin van Persie zeker bij Feyenoord zal passen. In een interview met RTV Rijnmond kijkt de trainer van de landskampioen terug en vooruit. Er zingen veel namen rond De Kuip en die van Rotterdammer Robin van Persie is er één van. De aanvaller zou dan moeten vertrekken bij het Turkse Fenerbahce.

"Hij zou zeker bij Feyenoord passen", reageert Van Bronckhorst vanuit een business-unit in De Kuip. "Met zijn verleden, wat hij heeft gepresteerd en wat hij nog steeds presteert. Maar dit zijn de tijd van geruchten, maar ik merk wel na het kampioenschap en het podium wat je kan bieden dat er heel veel spelers naar Feyenoord wíllen komen. De komende weken zullen we dat vorm moeten geven."

Technisch directeur Martin van Geel verlengde onlangs al een aantal contracten van bepalende spelers, zoals Rick Karsdorp en Terence Kongolo. Maandag werd bekend dat ook doelman Brad Jones twee jaar langer in De Kuip blijft. Van Bronckhorst juicht dat toe, ook al weet hij dat het een lastige situatie wordt nu de beoogde eerste doelman Kenneth Vermeer helemaal fit is. "We willen concurrentie in de selectie en die wordt volgend jaar groot. Zo hoort het ook. Dus ik ben blij dat Brad (Jones, red.) heeft bijgetekend. Voor mij is het weer een moeilijke keus erbij, maar ik juich dat alleen maar toe."

