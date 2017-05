Nieuwe tunnel onder Nieuwe Waterweg

De Nieuwe Waterweg is een tunnel rijker. Tussen Rozenburg en Maassluis heeft waterleidingbedrijf Evides een tunnel laten boren. Niet voor mensen, maar om er een waterleiding van 60 centimeter doorsnede doorheen te trekken.

Volgens Evides is het een unieke operatie. Van twee kanten werd er tegelijkertijd geboord tot een diepte van 40 meter onder de drukbevaren rivier.

Met maar liefst tien grote hijskranen is de leiding onder een ideale hoek de tunnel ingeschoven. In een paar uur tijd ging de 1100 meter lange waterleiding volledig het boorgat in.

De aanleg van de nieuwe leiding is een voorwaarde voor de komst van de Blankenburgtunnel. Op de plek waar die tunnel voor wegverkeer komt, ligt nu nog de oude waterleiding. Daaruit wordt drinkwater vanuit de zuiveringslocatie de Berenplaat in Spijkenisse geleverd aan klanten van Maassluis tot Delft.