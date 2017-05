Rijnmond Nu springt in de fietstaxi!

Het wordt een bijzonder laatste uur van Rijnmond Nu vandaag, want Ruud de Boer stapt in de fietstaxi. En dat doet hij niet alleen: samen met Franky Liefhebber en Martijn Jansen rijdt hij door het centrum van Rotterdam.

Franky Liefhebber is eigenaar van de Fietstaxicentrale en Martijn Jansen is voorzitter van De Nederlandse Vereniging Van Maaltijd Bezorgers (NLVVM) en eigenaar van de Beren bezorgrestaurants.

Hoe gaat het met de fietstaxi in Rotterdam? En wat doet de NLVVM precies? Dat en meer vanuit de fietstaxi, straks in het derde uur van Rijnmond Nu.

