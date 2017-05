Veiligheidsoverleg Rotterdam Ahoy na Britse aanslag

De evenementensector is ook in ons land extra alert na de aanslag in het Britse Manchester. Dat blijkt na een overleg vanmiddag met de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. In Rotterdam Ahoy wordt woensdag extra opgelet tijdens het concert van Kiss.

"Er zijn geen nog geen concrete maatregelen. We zijn daarover nog in overleg met organisator Mojo", zegt Susanne Blaas van Ahoy.

Rotterdam Festivals heeft geen extra maatregelen aangekondigd. "Wij zijn al veel langer bezig met veiligheid, want we hebben ook al veel langer te maken met aanslagen", aldus directeur Johan Moerman.

De directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam zegt op alle scenario's te zijn voorbereid.

Tienerfans

Veel tienerfans van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande hebben een week geleden het concert in de Ziggo Dome meegemaakt. De Barendrechtse Marjolein van Prehn ging er naartoe met haar twee dochters van 8 en 10 jaar oud.

"Vooral mijn oudste dochter is enorm geschrokken toen ze het nieuws vanmorgen hoorde", zegt Prehn. "Ze dacht eerst dat Ariana zelf was omgekomen en was helemaal in paniek. En het kwam hard aan dat het haar zelf ook had kunnen overkomen. Op school hebben ze er in de groep ook aandacht aan besteed, omdat meerdere kinderen het concert hebben bezocht."

Marjolein Prehn is zelf ook flink geschrokken: "Het komt toch harder aan omdat we er zelf ook geweest zijn.

De komende tijd verwacht ze nog wel veel te praten over de aanslag met haar dochters. "Ik zal dit soort evenementen niet mijden", aldus Prehn. ''Dat is wat ze willen: mensen bang maken. Maar ja, alleen maar thuis blijven dat is ook geen leven."