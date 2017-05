IVF-dokter Karbaat verwekte 19 donorkinderen zelf

Zaadcellen

De overleden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat heeft met zijn eigen sperma zeker 19 donorkinderen verwekt. Dat gebeurde in Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht, bevestigt het Fiom. Die organisatie beheert een dna-databank via welke donorkinderen en donoren elkaar kunnen vinden.

Het bewijs voor het gesjoemel van Karbaat werd geleverd doordat een van zijn wettige kinderen dna had afgestaan. Dat is vergeleken met erfelijk materiaal van de donorkinderen in de databank. Het Fiom sluit niet uit dat meer kinderen met het sperma van Karbaat zijn verwekt. Niet alle donorkinderen staan al ingeschreven bij de organisatie. Karbaat gold als de pionier van kunstmatige inseminatie in Nederland en had van 1980 tot 2009 zijn eigen IVF-kliniek in Barendrecht. Vorige maand overleed Karbaat op 89-jarige leeftijd.