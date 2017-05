Massale steun voor afgebrande sportschool in Oude Tonge

De brand legde de hele sportschool dit weekend in de as Foto: MediaTV

Tessa Fase en Achmed Rashid in wat er over is van hun sportschool

Een ex-werknemer van Focus Health & Fitness in Oude Tonge is een actie begonnen om de eigenaren van de afgebrande sportschool een hart onder de riem te steken. De donaties stromen massaal binnen.

"Hartverwarmend" en "tranentrekkend", noemen Achmed Rashid en zijn vriendin Tessa Fase de morele - en financiële steun die via doneeractie.nl op hen afkomt.

Een vuurzee verwoestte afgelopen weekend het bedrijf dat het koppel twee jaar geleden met veel enthousiasme begon. "De sportschool was mijn droom", zegt Achmed. Ruim twintig jaar geleden sloeg hij met zijn Koerdische familie op de vlucht en vestigde hij zich op Flakkee.

In de nacht van zaterdag op zondag - Achmed lag net in bed - rinkelde de telefoon. "Je moet nu komen, want je tent staat in de fik", was de boodschap die een lid van de sportschool overbracht.

Achmed ging alleen naar de zaak. Tessa bleef thuis bij hun pasgeboren dochtertje. Achmed: "Ik zag een grote vuurzee. Met overal brandweer en mensen die heel gestressed heen en weer liepen. Ik dacht: daar gaat mijn levenswerk."

Tessa: "Er kwamen mensen naar ons huis. Die zijn bij de kleine gebleven. Een kwartier later was ook ik bij het brandende pand. Achmed en ik zijn elkaar daar huilend in de armen gevallen."

Oorlogsgebied



De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Duidelijk is wel dat het vuur uitbrak bij de buren, een bedrijf dat handelt in verpakkingsmaterialen.

Twee dagen na de vuurzee ziet het pand aan de Stationsweg eruit alsof het gebombardeerd is. "Het lijkt op een oorlogsgebied", zegt Achmed.

De loopbanden en fietsen staan er bij als verkoolde skeletten. Overal liggen glasscherven en brokken steen. In het dak van de sportschool bleek een stofje te zitten, dat bij verhitting explosies veroorzaakt. Deuren en ramen knalden in no time kapot.

Op de vloer liggen nog plassen bluswater. De schade aan het pand bedraagt zeker een half miljoen euro. "Gelukkig zijn we goed verzekerd", zegt Achmed.

Modepopje



Focus Health & Fitness was een begrip op Goeree-Overflakkee. Zelfs vanuit Zeeland zetten mensen koers naar Oude Tonge om spieren te kweken, vet te verbranden of hun conditie op te vijzelen.

"We waren een sportschool voor iedereen", zegt Achmed. "Je hoefde geen modepopje te zijn om hier te kunnen sporten."

"We veel tijd, energie en liefde in het bedrijf gestoken", vult Tessa aan. "Blijkbaar voelden mensen dat."

Achmed: "We hebben mensen altijd geholpen met het behalen van hun doel. Nu is andersom. De steun doet ons enorm goed."

Knallen



De sportschool zal absoluut uit de as herrijzen, verzekert het koppel. "We gaan er tegenaan", zegt Tessa. "We hebben heel erg veel moeten huilen, maar nu is het tijd om weer te knallen."

Het zal ongeveer een jaar duren voordat Focus Health & Fitness weer is hersteld. Maar vanaf volgende maand kunnen de leden alweer sporten. Er is een tijdelijke plek gevonden in een pand, dat tweehonderd meter verderop ligt. Achmed: "Onze leden kunnen gewoon weer bij ons terecht. We gaan niet bij de pakken neerzitten."