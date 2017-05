Gorinchem waarschuwt zwemmers na fataal ongeval

Gorinchem gaat met borden Buiten de Waterpoort waarschuwen dat zwemmen er gevaarlijk is. Dat heeft de gemeente besloten na de dood maandag van een zwemmer.

De 27-jarige Gorinchemmer kwam in de problemen en werd pas na een half uur gevonden door brandweerduikers. Hij werd gereanimeerd, maar overleed korte tijd later alsnog in het ziekenhuis.

Volgens de gemeente staat er in de Merwede Buiten de Waterpoort een sterke stroming, waardoor zwemmen er gevaarlijk is.

De nieuwe waarschuwingsborden worden zo snel mogelijk geplaatst.