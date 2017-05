Zeventien aanhoudingen voor drugstransporten

Cocaïne (archieffoto)

In een Belgisch onderzoek naar drugstransporten vanuit Zuid-Amerika naar Rotterdam en Antwerpen zijn woensdag zeventien verdachten aangehouden. In Nederland doorzocht de politie 21 woningen en een bedrijfspand. In België werd gelijktijdig op negen adressen huiszoeking gedaan.

Volgens het Openbaar Ministerie vonden dertien van de zeventien arrestaties in Nederland plaats. In België werden vier mensen opgepakt. De leeftijden variëren van 30 tot en met 61 jaar. De verdachten zijn van Nederlandse, Servisch-Montenegrijnse, Bosnische en Albanese afkomst. Zij worden verdacht van internationale drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek begon in december 2014. De onderzoeksrechter in Antwerpen werkte nauw samen met het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie in Nederland. De groep zou bestaan uit meerdere bendes die zich bezighielden met het organiseren van cocaïnesmokkel vanuit Brazilië, Colombia of Ecuador. De drugs zaten verstopt in containers met onder meer bananen, met als bestemming de havens van Rotterdam en Antwerpen. Bij de huiszoekingen werden onder meer 200.000 euro aan contant geld, drie kilo cocaïne, 26 kilogram MDMA, een cannabisplantage, een kilo cannabis, een vuurwapen, apparatuur die afluisteren bemoeilijkt en tal van versleutelde Blackberry PGP-telefoons aangetroffen.