Vechtpartij tussen scholieren in Dordrecht

Politie

De politie zoekt beelden van een vechtpartij in het Merwesteinpark in Dordrecht. Twee scholieren werden daar rond 16.30 uur door zo'n vijf leeftijdgenoten in elkaar geslagen.

Bij aankomst troffen agenten een grote groep jongeren aan bij het Oranjepark. De twee slachtoffers werden even verderop gevonden. Een van hen, een 17-jarige jongen uit Papendrecht, had een gebroken neus. De politie vermoedt dat veel jongeren de knokpartij hebben gefilmd, omdat er al beelden op sociale media zijn gezet. Daaruit zou blijken dat er mogelijk nog een derde slachtoffer is. Ook die wordt opgeroepen om zich te melden.