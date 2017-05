Stedoco ontsnapt en houdt zicht op handhaving in derde divisie

Derdedivisionist SteDoCo uit Hoornaar houdt zicht op handhaving. De ploeg rekende dinsdagavond in eigen huis na verlenging met 5-2 af met hoofdklasser CSV Apeldoorn en is daardoor nog twee duels verwijderd van een langer verblijf in de derde divisie.

Degradatie naar de hoofdklasse leek onafwendbaar voor SteDoCo. Vorige week was de ontmoeting in Apeldoorn in 2-2 geëindigd. In Hoornaar leken de bezoekers lang met een overwinning aan de haal te gaan, maar door een treffer in blessuretijd sleepte SteDoCo alsnog een verlening uit het vuur. Daarin bleek het veel te sterk voor de moegestreden bezoekers en werd het uiteindelijk 5-2. Een tweeluik met DOVO, getraind door voormalig Sparta en FC Dordrecht-trainer Gert Kruys, scheidt SteDoCo nu nog van een langer verblijf in de derde divisie.