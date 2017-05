Opleidingsschip de Mate feestelijk geopend

Binnenvaartschip de Mate is dinsdagavond geopend in Zwijndrecht. Het schip is helemaal opgeknapt en verbouwd en gaat dienen als opleidingsschip voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen.

Het opleidingsschip is een initiatief van jongerenwerker Peter Verheij. Hij werkte zelf lang in de binnenvaart. Toen Verheij met moeilijk opvoedbare jongens aan de slag ging, bleek de binnenvaart vaak goed bij hen te passen. "Het is avontuurlijk werk en er is een goede boterham in te verdienen", legt hij uit. De afgelopen maanden is de Mate opgeknapt door de jongeren die er nu een opleiding tot matroos gaan volgen. In juni vaart het schip voor het eerst uit.