150 jaar RET-geschiedenis samengevat in boek

Schrijver Maurits van den Toorn presenteert woensdag zijn nieuwe boek 'RET: Anderhalve eeuw openbaar vervoer in Rotterdam'. Het is een beschrijving van de groei van de stad en de groei van het openbaar vervoer.

De ontwikkeling van het metro-, tram- en busnet en de stad zijn volgens Van den Toorn hand in hand gegaan. "Een betrekkelijk recente ontwikkeling is de Kop van Zuid. Dat was volstrekt onmogelijk geweest als er geen goede vorm van openbaar vervoer was gekomen."

Van den Toorn heeft een aantal bijzonderheden ontdekt. Zo stond de gemeente in eerste instantie niet te springen om het ov over te nemen van een particuliere exploitant.

"Belgische eigenaren probeerden al vanaf 1920 om hun vervoersbedrijf aan de gemeente te verkopen", vertelt de schrijver. "De boel rendeerde niet zo goed meer, maar de gemeente had er niet zoveel trek in. De toenmalige burgemeester vond dat de gemeente al zoveel te doen had."

Vervoersbedrijf RET doet het nu juist goed. Van den Toorn: "Vanaf dit jaar worden de tram en metro voor het eerst zonder subsidie van de overheid gefinancierd."