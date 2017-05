Rotterdamse campagne voor vrije partnerkeuze

De gemeente Rotterdam is een opvallende campagne gestart: In Nederland kies je je partner zelf. Wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) hing woensdagochtend de eerste posters op om het onderwerp onder aandacht te brengen.

"Ik woon in Rotterdam-Zuid waar ik soms stelletjes zie die in het geniep tegen een kademuur handjes vasthouden", vertelt Schneider. "Dit is Nederland in 2017. Het kan toch werkelijk niet zo zijn dat een meisje en jongen van een jaar of 20 zo in het geniep elkaars handjes moeten vasthouden?"

De campagne is met name gericht op vrouwen. Schneider: "Het gaat om de keuzevrijheid. Het is in een heleboel gemeenschappen nog niet het geval dat meisjes zich zo vrij voelen om zelf hun partner te kiezen."

Schrijnend

Patricia Ooms van het Centrum voor Emancipatie en Participatie Dona Dana beaamt dat. "De verhalen die ik ken zijn heel schrijnend. Jonge meiden die gedwongen worden om met een bepaalde partner door het leven te gaan, raken met zichzelf in de knoop."

Volgens de wethouder gaat het niet om incidenten. "In deze stad komt het veel te vaak voor. Het gaat om honderden keren per jaar."