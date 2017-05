Zwemjuf Hardinxveld neemt na bijna 3 decennia afscheid

Ze voelde zich als een vis in het water, maar na 27 jaar zwemles geven bij De Duikelaar in Hardinxveld-Giessendam neemt zwemjuf Gerda Lentjes (63) woensdag afscheid.

Bijna iedereen uit de regio heeft les van Lentjes gehad. Ze heeft in elk geval aan 15.000 kinderen een diploma overhandigd.

"Ik vind het wel jammer om te stoppen, maar dat is hoe het gaat in het leven", relativeert Lentjes. "Nu ik er zo dichtbij sta, doet het me wel zeer om alles op te geven. Ik heb hier zoveel contact met oudere mensen, kinderen en publiek."

De zwemjuf heeft een hoop mooie herinneringen in het zwembad opgedaan. "Een hoogtepunt was het zwemles geven aan blinde kinderen. Sommigen vinden het lastig als er kinderen bij zijn die anders zijn dan anderen. Mij heeft dat altijd de meeste uitdaging gegeven."

Lentjes stopt omdat ze met vervroegd pensioen wil gaan. "Ik geef 36 uur in de week les en doe een dag oppas. Het wordt tijd dat ik een keer aan mezelf ga denken."

De zwempakken liggen al in de prullenbak. Lentjes: "Dat was symbolisch voor mij. Ik dacht, het is over, de Duikelaar."