'Een concert van Kiss is meer dan een concert'

De Amerikaanse glamrockband Kiss staat woensdagavond in Ahoy Rotterdam. Trouwe superfan Michael van Eijk (47) uit Capelle aan den IJssel is erbij. "Dit wordt mijn achtste keer."

Volgens Van Eijk klopt alles aan de concerten van Kiss. "Tot in detail. Ze doen het niet voor zichzelf, ze staan er voor ons."

Van Eijk is niet zomaar een fan. Hij heeft door de jaren heen een flinke hoeveelheid merchandise verzameld: shirts, poppetjes, een usb-stick, schoenen en nog veel meer. Ook bezoekt hij de fanclubdagen waar hij zijn eerste shirt kocht.

"Het meest dierbare is een foto met daarop de handtekening van oud-gitarist Bruce Kulick. Dat zijn toch wel de leuke dingen." Van Eijk staat ook op de foto met oud-sologitarist Ace Frehley, die hij heeft ontmoet in Rotterdam. "Dat is heel apart, niet te omschrijven."

Dat de heren een dagje ouder worden en ook zo klinken, vindt Van Eijk niet erg. "De stem van Paul Stanley is inderdaad achteruit gegaan, maar dat is het mooie ervan. Hij doet het toch nog wel."