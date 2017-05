Tuincentrum Rotterdam-Prinsenland blijkt dekmantel voor drugshandel

Politie met speurhond

De politie heeft afgelopen weekend zeven verdachten aangehouden voor drugshandel en witwassen in en rond een tuincentrum in Rotterdam-Prinsenland. Hierbij werd 65.000 euro en een paar kilo hennep in beslag genomen.

De verdachten zijn de twee eigenaren: een 26-jarige Capellenaar en een 23-jarige inwoner uit Waddinxveen. Ook is een 29-jarige inwoner uit Alblasserdam met 5600 euro op zak opgepakt voor witwassen. Verder zijn een 27-jarige Delftenaar, een 27-jarige man uit Bodegraven en een 38-jarige Rotterdammer meegenomen naar het bureau. Volle boodschappentas

Het tuincentrum werd al even door de politie in de gaten gehouden. Agenten zagen vrijdagmiddag dat er 3 kilo hennep werd uitgewisseld. Vervolgens gingen twee mannen het tuincentrum in met een volle boodschappentas. Het tweetal bleek bij controle 23.000 euro bij zich te hebben. Speurhonden

De politie heeft speurhonden ingezet. De aanwezige personen zijn allemaal gefouilleerd en aangehouden. De auto's van de twee eigenaren zaten vol met hennep. Alles is in beslag genomen. De verdachten zijn inmiddels weer vrijgelaten en het onderzoek wordt voortgezet. Ze moeten zich binnenkort waarschijnlijk voor de rechter verantwoorden.