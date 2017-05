Toornstra drie jaar langer bij Feyenoord

Jens Toornstra verlengt zijn contract bij Feyenoord. De verbintenis liep nog tot de zomer van 2018, maar hij ligt nu vast tot medio 2021.

Toornstra kwam in de zomer van 2014 over van FC Utrecht. In drie jaar tijd speelde de middenvelder 86 wedstrijden voor Feyenoord in de eredivisie, waarin hij 23 keer scoorde. Afgelopen seizoen had de Hagenaar een belangrijk aandeel met veertien doelpunten en negen assists.

Toornstra is de zevende speler die bijtekent. Eerder bond technisch directeur Martin van Geel Karim El Ahmadi, Sven van Beek, Rick Karsdorp, Bilal Basaçikoglu, Terence Kongolo, Tonny Vilhena, Brad Jones en Emil Hansson langer aan de club.