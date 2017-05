Eerste training Sparta op 29 juni

Sparta begint op donderdag 29 juni aan het nieuwe voetbalseizoen. Om 10 uur zullen trainer Alex Pastoor en z'n spelers voor het eerst trainen in het voetbalseizoen 2017/2018.

Op de eerste training zal de teammanager van de laatste jaren ontbreken. Jaap Sneep hoorde maandag in een gesprek met Alex Pastoor dat er geen plek meer is voor hem. De trainer en manager voetbalzaken wil met Sparta een andere weg in slaan. Sneep werkte sinds 2000 voor Sparta. Het is nog niet bekend in welke rol hij op het Kasteel werkzaam blijft.