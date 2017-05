Eiland van Brienenoord in Chris Natuurlijk van 27 mei

"Wilde" plannen voor Eiland van Brienenoord, de column van Jet over klavers en geluk, speurhonden bij de douane en boekentips van Hubert van Belois in Chris Natuurlijk

Getijdenpark Eiland van Brienenoord

In 2019 gaat een deel van het Eiland van Brienenoord op de schop. Het eiland pal onder de Van Brienenoordbrug in Rotterdam is al een mooi natuurgebied met bos, grasvlakten en Schotse Hooglanders. De Schotse Hooglanders blijven, maar er komt dan meer ruimte voor eb en vloed. Chris Natuurlijk wandelt met Gijs van Zonneveld van Ark Natuurontwikkeling over het eiland en hoort meer van hem over de plannen in het kader van de rivier als getijdenpark.





Snuffelen in het Belasting & Douanemuseum

Wat doen speurhonden allemaal bij de douane? Wist je dat er douanehonden zijn die geld kunnen ruiken? En wat is nu weer een Precusorenhond? Je hoort het in Chris Natuurlijk van Wim van Es, curator van de tentoonstelling Woef! - een neus voor douanewerk.

Pot met goud en klavertjes 4

Columniste Jet Manrho op zoek naar geluk in het klavertje, de regenboog en de pot met goud. Op 27 mei te horen in Chris Natuurlijk en vanaf die datum te lezen op de blog van Jet.

Lekker lezen met Hubert van Belois

Boekenman Hubert van Belois is in de race om de titel Boekverkoper van het Jaar . In Chris Natuurlijk vertelt hij hoe je hem kunt helpen de titel te winnen. En natuurlijk vertelt hij over de mooiste boeken. Hier lees je welke boeken Hubert op 27 mei bespreekt.





