Consumentenbond waarschuwt voor falende zonnebrand

Wie aankomend weekend de zon opzoekt op de stranden van Ouddorp of Hoek van Holland, of gewoon ergens op het terras, smeert zich natuurlijk goed in. En dat hoeft zeker niet met de duurste zonnebrand te zijn. Sterker nog, de Consumentenbond waarschuwt voor een aantal merkproducten.

Uit onderzoek door de Consumentenbond blijkt dat de zonnebrand van Clinique, Clarins en Europrofit falikant falen.

"In deze drie merken kun je je behoorlijk vergissen. Ze bieden veel minder bescherming dan erop staat", vertelt Joyce Donat van de Consumentenbond.

Clinique

Clinique wijkt het meest af en zou in plaats van factor 30 eigenlijk factor 10 op de verpakking moeten hebben staan. Clarins biedt een bescherming van 15 en Europrofit zou een beschermingsfactor 20 moeten melden.

Clinique beschermt ook onvoldoende tegen schadelijke straling die de huid laat verbranden en kanker kan veroorzaken.

Uitstraling

De Consumentenbond testte vijftien zonnebrandcrèmes met beschermingsfactor 30. Vrijwel alle goedkope middelen doen het beter dan de dure.

Donat: "Duurdere merken hebben een uitstraling waarvan je denkt dat het een goed product is. Europrofit van Kruidvat is niet duur maar wel een veelgebruikt merk."

Kruidvat, leverancier van Europrofit, heeft de flessen uit de schappen gehaald en heeft een onderzoek ingesteld. Clarins en Clinique zijn nog wel te koop.

Factor 50

Opvallend is dat er ook zonnelotions zijn die het beter doen dan ze zelf beweren. Donat: "Die van de Hema, Garnier en La Roche Posay hebben een bescherming die gelijk is aan een 50+ in plaats van de beloofde 30."

Zonliefhebbers hoeven niet te vrezen dat ze niet bruin worden met factor 50. "Je wordt echt nog wel bruin. Het gaat misschien wat langzamer, maar wel veiliger."

Kiezen

De Consumentenbond erkent dat het lastig kiezen is als je in de winkel staat. "Weet in elk geval dat duurdere zonnebrandcrèmes niet per se beter zijn."

De complete test is hier te lezen.