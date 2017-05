Haringvlietbrug dicht voor scheepvaart

De Haringvlietbrug kampt met problemen. Door een storing ging de brug woensdagochtend tijdelijk niet dicht. Inmiddels is de brug omlaag en rijdt het verkeer weer.

Het scheepsverkeer wordt voorlopig niet doorgelaten. Rijkswaterstaat onderzoekt wat er precies kapot is. Als dat gerepareerd is, moet er eerst een proefdraai gedaan worden. Om het verkeer te ontlasten wordt dat even uitgesteld.

Het is niet de eerste keer dat er een storing is deze week. Maandagmiddag werd de A29 in beide richtingen afgesloten vanwege een storing aan de slagbomen.