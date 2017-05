Elia: 'Er zijn zoveel clubs die zich hebben gemeld'

Het zijn drukke tijden voor Eljero Elia. Nadat de aanvaller met Feyenoord kampioen werd, maakte Elia bekend dat hij wil vertrekken. En dus moet hij een belangrijke keuze maken. "Ik wil plezier hebben en spelen", vertelt Elia over zijn wensen.

De linksbuiten was woensdagmiddag in de Rotterdamse boekhandel Donner om de door klanten aangeschafte boeken "Feyenoord, de eerste van de eeuw" te signeren. Op dezelfde dag zou het management van de Turkse club Istanbul Basaksehir in Rotterdam zijn om te onderhandelen over een contract voor Elia. "Dat klopt niet. Ik ben nu toch hier? Er zijn zoveel clubs die zich hebben gemeld, maar jullie zien het vanzelf waar ik ga spelen."

Eljero Elia heeft nog een contract voor één seizoen bij Feyenoord en de supporters mogen hoop hebben dat hij toch volgend seizoen in de Kuip speelt. "Ik heb aan Feyenoord al een jaar geleden aangegeven dat ik zou vertrekken als we kampioen worden. Als het niet van een transfer komt, teken ik misschien wel bij of niet, maar ik heb het in ieder geval enorm naar mijn zin gehad."