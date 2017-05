De politie heeft dankzij een dna-hit een verdachte gevonden van de overval op een textielwinkel in Leerdam in december vorig jaar. Het gaat om een 31-jarige man uit Gorinchem.

De overval aan de Fonteinstraat was op klaarlichte dag. De medewerkster werd bedreigd met een mes en moest de kassa-inhoud meegeven aan de overvaller.

De Gorinchemmer die nu via een DNA-hit is gelinkt aan deze overval in Leerdam, zít al in de gevangenis voor een overval op een bloemist.