Jens Toornstra: "Ik kies voor zekerheid"

Jens Toornstra is erg blij bij Feyenoord. Na het binnenhalen van het eerste landskampioenschap sinds 1999 verlengde de middenvelder zijn contract bij Feyenoord met maar liefst drie jaar. Tot de zomer van 2021. "Als de club graag met je door wil, en ik ook, is de kogel snel door de kerk."

De middenvelder leek vorig jaar op weg te zijn naar de uitgang bij Feyenoord. Hoffenheim toonde interesse. Toornstra: "Dat is soms vervelend, maar ook de charme van de sport." Volgens de inwoner van Ter Aar plukt hij er nu de vruchten van.

Buitenland

Toornstra heeft nog even gewacht met het verlengen van zijn contract. "De mogelijkheid om naar het buitenland te gaan was een van de redenen om nog even te wachten."De uiteindelijke doorslag om toch te verlangen, was het feit dat Feyenoord graag met hem door wilde. "Ik ben een jongen die snel kiest voor zekerheid."

Vakantie

Toornstra heeft er net een tweedaagse trainingsstage met het Nederlands elftal opzitten. Donderdag krijgt hij te horen of hij bij de definitieve selectie zit. "Ik heb expres nog geen vakantie geboekt. Het zou wel een lastminute worden."