Zeg het in de Open Microfoon!

Het is weer woensdag en dat betekent dat we de Open Microfoon weer voor je open zetten! Wat heb jij te vertellen? Bel 010 436 44 36.

He-le-maal klaar met de formatie? Wil je iets kwijt over de veiligheid in Europa? Durf je nog wel naar een concert?

Of heb je een persoonlijk nieuwtje? Ben je net verhuisd? Een nieuw huisdier? Ga je op vakantie?

Organiseer je een evenement waar iedereen heen moet? Heb je een nog een oude boekenkast te ruil, te geef, of te koop? Ben je op zoek naar een nieuwe fiets?

Wil je een misstand aan de kaak stellen? Voel je je tekort gedaan? Wil je een koude of warme douche uitdelen?

Bel 010 436 44 36 of mail naar nu@rijnmond.nl!

RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.

Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.