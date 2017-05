Ajax-fans met 25 privéjets en charters vertrokken vanaf Rotterdam

Vier charters en 25 privéjets zijn woensdag vanaf Rotterdam The Hague Airport vertrokken naar Stockholm. Aan boord waren allemaal mensen die vanavond naar de finale van de Europa League gaan tussen Ajax en Manchester United.

Alles bij elkaar gaat het om zo'n zevenhonderd supporters, aldus een woordvoerder van de Rotterdamse luchthaven. Veel van hen wilden eigenlijk vanaf Schiphol vliegen, maar werden door de drukte omgeleid via Rotterdam.

De aanwezigheid van Ajaxfans leidde op het voormalige Zestienhoven niet tot problemen: ''We hebben hier het kampioenschap al, dat is toch de mooiste prijs", grapt de woordvoerder met verwijzing naar het behalen van de landstitel door Feyenoord.

Ook de supporters zelf zagen er het positieve van in om niet vanuit Amsterdam te vliegen. Topkok Jonnie Boer en zijn vrouw Thérèse kwamen vrolijk aan op de luchthaven: "Goed dat we hier wegvliegen, ben je tenminste lekker snel aan de beurt. En het was rustig op de weg."

Vliegtuigspotters waren met de extra vluchten in hun nopjes. "Zo zien we wat andere machines dan normaal, dat is wel leuk. Wat mij betreft mogen ze winnen ook vanavond. Laat maar een hoop Nederlandse clubs de Europa League spelen, dan hebben we hier veel te zien."